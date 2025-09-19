79-Jährige von Unbekannter zu Boden gedrückt

Am Donnerstagabend läutete es an der Wohnungstür einer Pensionistin (79) aus Linz. Es folgte ein Horrorerlebnis, denn die 79-Jährige wurde von einer Unbekannten angegriffen und mit Gewalt zu Boden gebracht. Ein weiterer Täter drang in die Wohnung ein, stahl dort aus einer Lade Bargeld.