79-Jährige von Unbekannter zu Boden gedrückt

Am Donnerstagabend läutete es an der Wohnungstür einer Pensionistin (79) aus Linz. Es folgte ein Horrorerlebnis, denn die 79-Jährige wurde von einer Unbekannten angegriffen und mit Gewalt zu Boden gebracht. Ein weiterer Täter drang in die Wohnung ein, stahl dort aus einer Lade Bargeld.
Der Schock muss einer 79-jährigen Linzerin wohl noch tief in den Gliedern sitzen, nachdem sie Donnerstagabend Opfer einer Home-Invasion geworden war. Gegen 22 Uhr läutete es an ihrer Wohnungstür, eine unbekannte Frau stand davor. Diese versetzte der Pensionistin einen Stoß, drängte sie in den Vorraum.
Tuch aufs Gesicht gedrückt
Gleichzeitig presste sie ihr ein mit einer bisher unbekannten Substanz getränktes Tuch aufs Gesicht und drückte die 79-Jährige mit Gewalt zu Boden. Im selben Moment drang ein maskierter Komplize in die Wohnung ein und stahl aus einer Lade in der Wohnküche Bargeld.
Täter flüchtig
Danach flüchteten beide Täter aus der Wohnung. Das betagte Opfer klagte über Schmerzen im Gesicht und stand unter Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, das Landeskriminalamt OÖ hat Ermittlungen aufgenommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.