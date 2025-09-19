New York: UN-Woche mit Van der Bellen und Stocker

Es handelt sich um die letzte „hochrangige Woche“ vor der Wahl nichtständiger Mitglieder für den UN-Sicherheitsrat für die Periode 2027 bis 2028, bei der Österreich gegen Portugal und Deutschland kandidiert. Diese wird im Juni 2026 stattfinden. Meinl-Reisinger ließ dazu wissen: „Gerade für Länder von der Größe Österreichs ist es besonders wichtig, dass sich auf internationaler Ebene die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen kann. Daher unsere Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat. Wir wollen erneut Verantwortung übernehmen und unsere Sicherheit aktiv mitgestalten. Dabei setzen wir auf Partnerschaft, Dialog und Vertrauen!“