Faserhersteller Lenzing bekommt neuen Finanzchef

Sparprogramm

Die Lenzing AG machte in den vergangenen Monaten vor allem mit einem Programm zur Effizienzsteigerung Schlagzeilen. Der Hersteller von Fasern möchte heuer mehr als 180 Millionen Euro einsparen. Bisher scheinbar mit Erfolg: Nach Verlusten im Vorjahr kehrte man heuer im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurück und schrieb ein Plus von 15,2 Millionen Euro.