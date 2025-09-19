Vorteilswelt
Vorgänger will gehen

Faserhersteller Lenzing bekommt neuen Finanzchef

Oberösterreich
19.09.2025 09:45
Die Lenzing AG hat ihren Hauptsitz in der gleichnamigen oö. Gemeinde.
Die Lenzing AG hat ihren Hauptsitz in der gleichnamigen oö. Gemeinde.(Bild: Daniel Scharinger)

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing aus dem Hausruckviertel erhält mit Mathias Breuer einen neuen Finanzvorstand. Er wird ab 1. Jänner 2026 Teil des Lenzing-Vorstands, nachdem der bisherige Chief Financial Officer, Nico Reiner, sein mit Ende 2025 auslaufendes Mandat nicht verlängern möchte.

Der „Neue“, Mathias Breuer, ist aktuell Senior Vice President und für das „Performance-Programm“ von Lenzing zuständig. Weiterhin im Vorstand bleibt Christian Skilich, dessen Mandat vom Aufsichtsrat vorzeitig bis 2029 verlängert wurde. Skilich gehört dem Vorstand bereits seit Juni 2020 an. Er verantwortet als Technologiechef unter anderem die Aufgabenbereiche Faserzellstoff und Holzrohstoffe, Sicherheit und Umwelt, Beschaffung und Innovation.

Sparprogramm
Die Lenzing AG machte in den vergangenen Monaten vor allem mit einem Programm zur Effizienzsteigerung Schlagzeilen. Der Hersteller von Fasern möchte heuer mehr als 180 Millionen Euro einsparen. Bisher scheinbar mit Erfolg: Nach Verlusten im Vorjahr kehrte man heuer im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurück und schrieb ein Plus von 15,2 Millionen Euro.

Lenzing beschäftigt an allen Standorten zusammengerechnet rund 7700 Mitarbeiter. Das Unternehmen agiert weltweit, die hergestellten Fasern sind Ausgangsmaterial für zahlreiche textile Anwendungen.

OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf