Hacker: „Aus einer Fantasie ist Realität geworden“

Am 6. Jänner 1986 hat das bisher einzige Ski-Weltcup-Rennen auf der Hohen Wand Wiese stattgefunden. Zwischendurch ist der Ski-Sport in Wien ein wenig in den Hintergrund gerückt. Seit Dezember 2023 erstrahlt die Kult-Piste in neuem Glanz. „Aus einer Fantasie ist Realität geworden“, zeigt sich auch Sport-Stadtrat Peter Hacker begeistert.