Serie an Fahrraddiebstählen hält Polizei auf Trab

Fahrradbesitzer in Zams (Tiroler Bezirk Landeck) sollten derzeit besonders gut auf ihre Sportgeräte aufpassen: In den vergangenen zwei Nächten verzeichnete die Polizei mehrere gestohlene Räder, die Teils aus versperrten Orten entwendet wurden.
So verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem abgesperrten Kellerabteil, indem sie kurzerhand das Schloss knackten. Daraus entwendeten sie ein graues E-Bike der Marke „Trek“. Auch an zwei weiteren, nebeneinanderliegenden Tatorten in Zams schlugen Diebe zu und entwendeten drei weitere hochwertige Fahrräder.
In der Nacht darauf drangen Unbekannte dann in eine Tiefgarage ein und klauten ein weiteres E-Bike.
Laut Polizei geht der Gesamtschaden in den Zehntausender-Bereich. Die Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.