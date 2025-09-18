Serie an Fahrraddiebstählen hält Polizei auf Trab

So verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem abgesperrten Kellerabteil, indem sie kurzerhand das Schloss knackten. Daraus entwendeten sie ein graues E-Bike der Marke „Trek“. Auch an zwei weiteren, nebeneinanderliegenden Tatorten in Zams schlugen Diebe zu und entwendeten drei weitere hochwertige Fahrräder.