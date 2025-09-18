Ein Feiertag? Nein, zum Feiern ist es noch zu früh

Es braucht eine Verlagerungsgarantie auf die Schiene

Seit Donnerstag sind die beiden Erkundungsstollen zwischen Nord- und Südtirol jedenfalls verbunden. Das wurde auch entsprechend gefeiert und zelebriert. Vor allem von den Politikern, die aus allen Teilen Österreichs und Europas zusammengekarrt wurden. Ob es tatsächlich ein Feiertag ist, kann aber heute noch nicht final beurteilt werden. Denn was nützt uns der schönste Tunnel, wenn am Ende des Tages keiner durchfährt? Wenn es nämlich keine von der EU verordnete Verlagerungsgarantie bzw. Verlagerungspflicht von der Straße auf die Schiene gibt, dann bringt der Brenner Basistunnel rein gar nichts. Dafür müssen dringend die Rahmenbedingungen entsprechend geändert werden. Zurzeit läuft nämlich alles darauf hinaus, dass die Straße immer attraktiver und die Bahn im Gegenzug immer noch unattraktiver wird. Die aktuellen Zahlen belegen das glasklar: Während der prozentuelle Anteil des Güterverkehrs über den Brenner seit 1960 auf der Straße von damals 12,5 auf nunmehr 75 Prozent gestiegen ist, ist jener auf der Schiene von 88 auf heute 25 Prozent gesunken.