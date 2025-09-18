Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ein Feiertag? Nein, zum Feiern ist es noch zu früh

Tirol
18.09.2025 15:07
Der Verkehr über den Brenner wird jährlich mehr, der Brenner Basistunnel soll Abhilfe ...
Der Verkehr über den Brenner wird jährlich mehr, der Brenner Basistunnel soll Abhilfe verschaffen.(Bild: Birbaumer Christof)

Markus Gassler, Chef vom Dienst der „Tiroler Krone“ stellt sich die Frage, ob der Durchschlag beim Brenner Basistunnel wirklich ein Feiertag ist.

0 Kommentare

Nach 17 Jahren war es am Donnerstag endlich so weit: Nord- und Südtirol sind wieder verbunden – und zwar unterirdisch durch den Brenner Basistunnel. Mit einer Länge von 64 Kilometern ist er somit der längste Eisenbahntunnel der Welt. Wobei: Bis die ersten Züge durch den Tunnel rollen werden, wird noch viel Wasser den Inn bzw. die Sill hinunterfließen. Frühestens in sieben Jahren, also 2032, können die ersten Züge durch den Tunnel rollen. Die Betonung liegt auf frühestens, denn auch Planung und Bau haben bereits länger gedauert als geplant.

Idee reicht bis ins Jahr 1847 zurück
Die Idee eines Scheiteltunnels durch den Brenner reicht übrigens bis ins Jahr 1847 zurück, in den 1970er-Jahren wurde die Idee dann wieder aufgegriffen, ehe es 1989 erste Machbarkeitsstudien zum Projekt gab. Der vorerst nur symbolische Spatenstich fand 2006 statt, die offiziellen Arbeiten begannen schließlich 2008. Ab diesem Zeitpunkt wurde dann zwar eifrig gebohrt und betoniert, doch der Zeitpunkt der Fertigstellung wurde immer und immer wieder nach hinten datiert.

Markus Gassler ist Chef vom Dienst der „Tiroler Krone“.
Markus Gassler ist Chef vom Dienst der „Tiroler Krone“.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Ähnlich verhält es sich auch mit den Kosten. Diese wurden ursprünglich mit 4,5 Milliarden Euro angegeben. 2006 ging man dann bereits von sechs Milliarden aus. Später wurden sie auf 8,4 Milliarden erhöht und tatsächlich sollen sie – Stand heute – am Ende 10,5 Milliarden Euro betragen. Wobei da wohl noch die eine oder andere Million oder gar Milliarde dazukommen wird.

Es braucht eine Verlagerungsgarantie auf die Schiene
Seit Donnerstag sind die beiden Erkundungsstollen zwischen Nord- und Südtirol jedenfalls verbunden. Das wurde auch entsprechend gefeiert und zelebriert. Vor allem von den Politikern, die aus allen Teilen Österreichs und Europas zusammengekarrt wurden. Ob es tatsächlich ein Feiertag ist, kann aber heute noch nicht final beurteilt werden. Denn was nützt uns der schönste Tunnel, wenn am Ende des Tages keiner durchfährt? Wenn es nämlich keine von der EU verordnete Verlagerungsgarantie bzw. Verlagerungspflicht von der Straße auf die Schiene gibt, dann bringt der Brenner Basistunnel rein gar nichts. Dafür müssen dringend die Rahmenbedingungen entsprechend geändert werden. Zurzeit läuft nämlich alles darauf hinaus, dass die Straße immer attraktiver und die Bahn im Gegenzug immer noch unattraktiver wird. Die aktuellen Zahlen belegen das glasklar: Während der prozentuelle Anteil des Güterverkehrs über den Brenner seit 1960 auf der Straße von damals 12,5 auf nunmehr 75 Prozent gestiegen ist, ist jener auf der Schiene von 88 auf heute 25 Prozent gesunken.

Lesen Sie auch:
Giorgia Meloni und Matteo Salvini – etwas versteckt von Südtirols LH Arno Kompatscher – trafen ...
Mit Meloni und Co.
Historischer Durchschlag im Brenner Basistunnel
18.09.2025

Das nächste Problem sind die Zulaufstrecken – hier sind sowohl Italien als auch Deutschland säumig. Wenn der Zulauf hinten und vorne nicht passt, dann bringt auch ein toller Tunnel dazwischen wenig bis gar nichts.

Freier Warenverkehr wichtiger als Gesundheit
Dann ist da noch die bereits eingebrachte Klage Italiens gegen die österreichischen Transit-Schutzmaßnahmen. Vor allem den italienischen Politikern ist das Recht auf den freien Warenverkehr noch immer wichtiger als die Gesundheit der Anrainer an den Transitstrecken. Diese Tatsache wird mit Sicherheit auch nicht dazu beitragen, dass der Donnerstag als ein Feiertag in Erinnerung bleiben wird.

Bundeskanzler Stocker und Italiens Ministerpräsidentin Meloni
Bundeskanzler Stocker und Italiens Ministerpräsidentin Meloni(Bild: Johanna Birbaumer)

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass der Brenner Basistunnel am Ende des Tages wirklich das bringt, was der Bevölkerung von Beginn an suggeriert und versprochen wurde: eine Entlastung vom Transitverkehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Südtirol
FeiertagWasser
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.339 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.474 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
130.484 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1595 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1243 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1166 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf