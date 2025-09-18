Historischer Durchschlag im Brenner Basistunnel

„Der Tunnel ist das Herzstück der Lösung“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach von einem „historischen Moment“. Der Durchschlag sei ein „Symbol von Zusammenarbeit“. „Das zeigt, dass Europa Zukunft gestalten kann“, sagte er. Der Brenner Basistunnel sei ein neuer Weg durch die Alpen. „Infrastruktur-Projekte wie diese sind zentral für unseren Markt. Kurz gesagt: Ohne Handelswege finden die besten Produkte nicht zum Kunden. Der Brenner Basistunnel ist so ein Weg.“ Und weiter: „Der Tunnel alleine wird die Transitprobleme nicht lösen. Der Brenner ist Brennpunkt für viele Transitfragen. Die Belastungen für die Tiroler Bevölkerung ist enorm. Der freie Warenverkehr ist uns wichtig, aber wir wollen auf die Menschen nicht vergessen.“ Er sprach vom „Herzstück“ der Lösung für den Bahnverkehr.