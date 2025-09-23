Sabalenka genießt Sommer, Meer und die Liebe

Aryna Sabalenka genießt noch einmal den Sommer. Und das Meer. Und die Liebe. Kurz: Aktuell scheint‘s der Nummer eins der Damen-Tennis-Welt schlicht gut zu gehen.
„Griechenland, du hast mein Herz“, schreibt sie auf Instagram. Dazu gibt‘s jede Menge Summer-Vibes: Sabalenka post solo im Bikini oder gern auch busselnd mit ihrem Freund. Sommer, Sonne, Meer und sichtlich viel Liebe – Sabalenka weiß das Leben zu genießen. Aus dem grauer und kälter werdenden Österreich betrachtet, lässt der Anblick der Bilder schon dezente Neidgefühle aufkommen.
„Kleine Verletzung“
In Sabalenkas Ranking schlägt Griechenland gewissermaßen China mit 1:0. Denn: Die US-Opensiegerin sagte vorige Woche für die China Open in Peking ab. Diese beginnen am Donnerstag. Ohne Sabalenka. Die 27-jährige Belarussin zog sich im Verlauf ihres Runs in Flushing Meadows „eine kleine Verletzung“ zu und streicht daher das WTA-1000-Turnier aus ihrer Planung. „Ich werde mich darauf konzentrieren, dass ich für den Rest des Jahres hundertprozentig gesund bin“, verlautete Sabalenka.
Sie wolle sich die Genesung konzentrieren, sagte sie in diesem Zusammenhang. Die müsste bei ihren aktuellen Begleitumständen ja wirklich schnell voranschreiten.
