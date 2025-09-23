Sabalenka genießt Sommer, Meer und die Liebe

„Kleine Verletzung“

In Sabalenkas Ranking schlägt Griechenland gewissermaßen China mit 1:0. Denn: Die US-Opensiegerin sagte vorige Woche für die China Open in Peking ab. Diese beginnen am Donnerstag. Ohne Sabalenka. Die 27-jährige Belarussin zog sich im Verlauf ihres Runs in Flushing Meadows „eine kleine Verletzung“ zu und streicht daher das WTA-1000-Turnier aus ihrer Planung. „Ich werde mich darauf konzentrieren, dass ich für den Rest des Jahres hundertprozentig gesund bin“, verlautete Sabalenka.