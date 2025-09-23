Vorteilswelt
Europa League

Schock für Sturm vor dem Abflug nach Dänemark

Steiermark
23.09.2025 13:15
Jürgen Säumel hat einen wichtigen Ausfall zu beklagen.
Jürgen Säumel hat einen wichtigen Ausfall zu beklagen.(Bild: Pail Sepp)

Um 14 Uhr hebt Sturm heute von Graz nach Dänemark ab, wo morgen (18.45) das erste Match in der Europa League gegen Midtjylland auf dem Programm steht. Doch bevor die Schwarzen in den Flieger steigen, gab es für Trainer Jürgen Säumel schlechte Post. Er muss auf einen wichtigen Spieler verzichten

Der Sturm-Schock vor dem ersten Auftritt in der Europa League! Gegen den dänischen Vizemeister Midtjylland  muss Trainer Jürgen Säumel auf seinen wohl wichtigsten Spieler verzichten.

Otar Kiteishvili fliegt nach Georgien anstatt nach Dänemark.
Otar Kiteishvili fliegt nach Georgien anstatt nach Dänemark.(Bild: GEPA)

Denn: Otar Kiteishvili, der am Wochenende beim 2:0-Sieg in Salzburg in der letzten halben Stunde sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung gefeiert hat, kann nicht mifliegen. Der Spielmacher muss aufgrund privater Gründe in seine georgische Heimat reisen. Daher wird morgen auf der Spielmacher-Position wohl wieder Tomi Horvat gegen die Dänen zum Einsatz kommen. Trainer Jürgen Säumel: „Es gibt im Leben wichtigere Dinge als Fußball. Der Ausfall ist natürlich extrem bitter für uns. Aber die gesamte Mannschaft wird in Dänemark für Otar spielen.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
