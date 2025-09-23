Schock für Sturm vor dem Abflug nach Dänemark

Um 14 Uhr hebt Sturm heute von Graz nach Dänemark ab, wo morgen (18.45) das erste Match in der Europa League gegen Midtjylland auf dem Programm steht. Doch bevor die Schwarzen in den Flieger steigen, gab es für Trainer Jürgen Säumel schlechte Post. Er muss auf einen wichtigen Spieler verzichten
Der Sturm-Schock vor dem ersten Auftritt in der Europa League! Gegen den dänischen Vizemeister Midtjylland muss Trainer Jürgen Säumel auf seinen wohl wichtigsten Spieler verzichten.
Denn: Otar Kiteishvili, der am Wochenende beim 2:0-Sieg in Salzburg in der letzten halben Stunde sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung gefeiert hat, kann nicht mifliegen. Der Spielmacher muss aufgrund privater Gründe in seine georgische Heimat reisen. Daher wird morgen auf der Spielmacher-Position wohl wieder Tomi Horvat gegen die Dänen zum Einsatz kommen. Trainer Jürgen Säumel: „Es gibt im Leben wichtigere Dinge als Fußball. Der Ausfall ist natürlich extrem bitter für uns. Aber die gesamte Mannschaft wird in Dänemark für Otar spielen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.