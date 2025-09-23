Schock für Sturm vor dem Abflug nach Dänemark

Denn: Otar Kiteishvili, der am Wochenende beim 2:0-Sieg in Salzburg in der letzten halben Stunde sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung gefeiert hat, kann nicht mifliegen. Der Spielmacher muss aufgrund privater Gründe in seine georgische Heimat reisen. Daher wird morgen auf der Spielmacher-Position wohl wieder Tomi Horvat gegen die Dänen zum Einsatz kommen. Trainer Jürgen Säumel: „Es gibt im Leben wichtigere Dinge als Fußball. Der Ausfall ist natürlich extrem bitter für uns. Aber die gesamte Mannschaft wird in Dänemark für Otar spielen.“