Nosa Dahl fällt weiter aus, Entwarnung bei Bola

Am „Rasen der Tränen“ ohne den Spielmacher
Sturm in Midtjylland:
Fußball-Tabellenführer SK Rapid muss in den kommenden Partien vor der Länderspielpause gegen die Wiener Austria (Sonntag), bei Conference-League-Auftaktgegner Lech Posen (2. Oktober) und bei Vizemeister Salzburg (5. Oktober) weiter auf Petter Nosa Dahl verzichten.
Der norwegische Offensivmann, der seit Anfang September aufgrund einer Muskelblessur fehlt, fällt noch „mehrere Wochen“ aus, wie Geschäftsführer Sport Markus Katzer am Montag im Sky-Podcast Audiobeweis bestätigte.
Der beim jüngsten 1:1 gegen den GAK fehlende Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla sei hingegen wieder fit, sagte Katzer.
