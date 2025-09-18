Vorteilswelt
Gleich vier Verletzte

Angreifer zogen blutige Spur durch Wiener Bezirk

Wien
18.09.2025 11:08
Gleich zwei Tatorte innerhalb von kurzer Zeit: Die Täter sind auf der Flucht (Symbolbild).
Gleich zwei Tatorte innerhalb von kurzer Zeit: Die Täter sind auf der Flucht (Symbolbild).

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag an einer Wiener Straßenbahnhaltestelle abgespielt. Zwei Männer wurden dort schwer verletzt mit Stichverletzungen entdeckt. Zuvor waren sie offenbar in einen Streit mit mehreren Unbekannten geraten – die in weiterer Folge eine blutige Spur durch den Bezirk zogen. 

Gegen 0.45 Uhr entdeckten Beamte die beiden Verletzten bei der Haltestelle nahe Neubaugürtel. Ein 39-Jähriger hatte einen Stich in den Oberkörper davongetragen, ein 38-Jähriger war am Oberschenkel verletzt worden. Doch noch während der Klärung des Vorfalls kamen Passanten auf die Polizisten zu.

Auch Park wurde zum Tatort
Denn auch in einem nahen Park hatten sich kurz zuvor blutige Szenen abgespielt. Im Zuge einer Rauferei, bei der neben Fäusten auch Pfefferspray und ebenfalls ein Messer zum Einsatz kamen, waren erneut zwei Opfer zu beklagen: Ein 24-Jähriger wies eine Stichverletzung am Gesäß auf, ein 27-Jähriger war durch Faustschläge und das Reizgas verletzt worden.

Die Täter sollen im Anschluss an die Tat auf E-Rollern in unbekannte Richtung geflüchtet sein, so die Zeugen weiter.

Fahndung läuft
Alle Verletzten wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen. Nach den unbekannten Tätern wird gefahndet. 

