Angreifer zogen blutige Spur durch Wiener Bezirk

Auch Park wurde zum Tatort

Denn auch in einem nahen Park hatten sich kurz zuvor blutige Szenen abgespielt. Im Zuge einer Rauferei, bei der neben Fäusten auch Pfefferspray und ebenfalls ein Messer zum Einsatz kamen, waren erneut zwei Opfer zu beklagen: Ein 24-Jähriger wies eine Stichverletzung am Gesäß auf, ein 27-Jähriger war durch Faustschläge und das Reizgas verletzt worden.