Hütter nach Flugzeug-Chaos: „Weiß nicht, ob …“

Kicker kämpften gegen die Hitze

Die Klimaanlage an Bord des Flugzeugs hat Probleme bereitet. Die bereits auf den Start wartenden Kicker hatten mit Hitze und schlechter Luft zu kämpfen. In den sozialen Netzwerken tauchten schon bald Videos auf, die die Monaco-Profis in Unterwäsche sitzend zeigen – mit Fächeln versuchen sie sich Luft zu verschaffen.