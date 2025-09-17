Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Einer, der nichts gewinnt | SPÖ-Geheimnis

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Einer, der nichts gewinnt. Nein, es sind sicher nicht die besten Tage von SPÖ-Vizekanzler Babler. Und da denkt man nicht nur an seine seltsame USA-Reise oder den Umfaller bei der Pensionserhöhung. Im Wahlkampf vor einem Jahr hatte sich der Traiskirchner noch als großer Kämpfer für die Pensionisten produziert. Jetzt aber ist er voll dabei, wenn die Regierung vielen Rentnern einen Kaufkraftverlust beschert. Der Parteichef gewinnt keine Beliebtheitswertungen, keine Umfragen, vor allem keine Wahlen. Er gewinnt nur SPÖ-Parteitage. Wobei wir uns alle daran erinnern, dass es bei den Roten Tage dauern kann, bis klar ist, dass Babler (und nicht Gegenkandidat Doskozil) gewonnen hat. Ja, mit dem Zählen, mit den Statuten – da hat man’s in der Vizekanzlerpartei nicht ganz leicht.

0 Kommentare

SPÖ-Geheimnis. Jetzt ist schon wieder etwas passiert: Bei einer Abstimmung zur Nominierung Bablers zur Wiederwahl als Vorsitzender hätte laut Statut geheim abgestimmt werden müssen. „Geheim“ hieß in diesem Fall: Handheben. Kein Wunder, dass bei einer derart „geheimen“ Abstimmung alle für Babler waren. Doch alle für Babler – davon ist man in der SPÖ weit entfernt. Alle für Babler – in der Bevölkerung erst recht nicht, wie zuletzt die „Krone“-Umfrage ein Jahr nach der Nationalratswahl unterstrich: Da landen Babler und seine Partei auf dem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten. Dennoch glauben Parteikenner, dass sich der umstrittene Ober-Genosse wird halten können. Und das ist vielleicht das größte SPÖ-Geheimnis.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Wie Benko dirigierte:
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
Kate stiehlt allen die Show: Goldrobe, Tiara und wallende Haare – Melania im Schatten!
Melania im Schatten
Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Krone Plus Logo
Plan: 50 neue Filialen
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
Viel Geld für Nebenjobs ...
Ministerien grosszügig
Steuergeld-Millionen für Nebenjobs in Regierung
Das (Noch)-Ehepaar vor dem Mercedes, in dem sich der Schütze schließlich selbst erschossen haben ...
Auf Familie geschossen
War es Eifersucht? Erstes Opfer bricht Schweigen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
236.020 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
132.057 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
122.138 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1837 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1534 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
965 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Krone Plus Logo
Edtstadlers Sparkurs:
Aus für Domquartier traf Mitarbeiter wie ein Blitz
Kritik an Trump
Obama nach Kirk-Attentat: USA an „Scheidepunkt“
Ministerien grosszügig
Steuergeld-Millionen für Nebenjobs in Regierung
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Max Lercher vor Kür
Steirische SPÖ: Ex-Kanzler Kern hilft bei Neustart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf