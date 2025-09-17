Einer, der nichts gewinnt | SPÖ-Geheimnis

Einer, der nichts gewinnt. Nein, es sind sicher nicht die besten Tage von SPÖ-Vizekanzler Babler. Und da denkt man nicht nur an seine seltsame USA-Reise oder den Umfaller bei der Pensionserhöhung. Im Wahlkampf vor einem Jahr hatte sich der Traiskirchner noch als großer Kämpfer für die Pensionisten produziert. Jetzt aber ist er voll dabei, wenn die Regierung vielen Rentnern einen Kaufkraftverlust beschert. Der Parteichef gewinnt keine Beliebtheitswertungen, keine Umfragen, vor allem keine Wahlen. Er gewinnt nur SPÖ-Parteitage. Wobei wir uns alle daran erinnern, dass es bei den Roten Tage dauern kann, bis klar ist, dass Babler (und nicht Gegenkandidat Doskozil) gewonnen hat. Ja, mit dem Zählen, mit den Statuten – da hat man’s in der Vizekanzlerpartei nicht ganz leicht.