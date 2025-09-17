Unbekannter schoss mit Schrotflinte auf Katze

Wer macht denn nur so etwas? Ein noch unbekannter Täter schoss zwischen 16. September um 19.30 Uhr und 17. September um 6.15 Uhr mit einer Schrotflinte auf eine Katze. Das Tier wurde vom Besitzer schwer verletzt gefunden. Die Katze musste vom Tierarzt erlöst werden.
Am Mittwochnachmittag meldete sich ein Tierarzt bei der Polizeiinspektion Eferding und erzählte, dass er kurz zuvor eine Katze behandelt habe, die vermutlich mit einer Schrotflinte schwer verletzt worden sei. Wegen der schweren Verletzungen entschied sich der Besitzer dafür, die Katze einschläfern zu lassen.
Verletzt vor Haustür gesessen
Der Besitzer gab später zu Protokoll, dass er das Tier am Vorabend gegen 19.30 Uhr noch ins Freie gelassen habe. In der Früh sei sie dann schwer verletzt vor seiner Haustüre gesessen. Denn habe er das Tier zum Arzt gebracht.
Die Polizeiinspektion Eferding nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4220 entgegen.
Kommentare
