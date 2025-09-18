„Vor der KI braucht man keine Angst haben“

Nur jedes fünfte Unternehmen nutzt die Technologie

Im Vorjahr nutzte bundesweit nur jedes fünfte Unternehmen Künstliche Intelligenz. Woran hapert es noch? „Daran, dass viele Vorbehalte haben und nicht experimentierbereit sind“, sagte der Linzer Uni-Professor Sepp Hochreiter, der als Koryphäe der neuen Technologie gilt. „Die KI nimmt nicht die Jobs weg, sie verändert sie. Es muss ins Bewusstsein, dass man keine Angst davor haben braucht.“ Die Künstliche Intelligenz solle so selbstverständlich werden, dass „meine Oma sie nimmt, um bessere Briefe zu schreiben“.