„Vor der KI braucht man keine Angst haben“

Nicht nur Rezession und Energiekosten treiben Unternehmer aktuell um, in vielen Firmenzentralen wird derzeit gegrübelt: „Wie können wir Künstliche Intelligenz verwenden?“ Bei einer „Krone“-Diskussionsveranstaltung gab Uni-Professor Sepp Hochreiter Antworten.
Oberösterreich ist in Sachen KI nicht zuletzt durch die eigene Studienrichtung an der Kepler Universität gut aufgestellt, doch jetzt geht es darum, die Technologie auch in die Praxis des Industriestandortes zu übertragen – das war die Quintessenz einer Diskussionsveranstaltung der „Krone“ in der Linzer Tabakfabrik mit Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Bildung.
Nur jedes fünfte Unternehmen nutzt die Technologie
Im Vorjahr nutzte bundesweit nur jedes fünfte Unternehmen Künstliche Intelligenz. Woran hapert es noch? „Daran, dass viele Vorbehalte haben und nicht experimentierbereit sind“, sagte der Linzer Uni-Professor Sepp Hochreiter, der als Koryphäe der neuen Technologie gilt. „Die KI nimmt nicht die Jobs weg, sie verändert sie. Es muss ins Bewusstsein, dass man keine Angst davor haben braucht.“ Die Künstliche Intelligenz solle so selbstverständlich werden, dass „meine Oma sie nimmt, um bessere Briefe zu schreiben“.
KI kann Maschinen retten
Vor allem aber bietet die „Superintelligenz“ Chancen für Wertschöpfungsgewinne in der für Oberösterreich so zentralen Industrie. Eine wichtige Rolle dabei spielen Simulationen. „Das Ziel wäre: Es läuft bei Maschinen parallel ein KI-Prozess, vielleicht ein paar Sekunden voraus. Die KI zeigt Probleme frühzeitig an, bevor zum Beispiel die Maschine kaputtgeht“, so Hochreiter.
