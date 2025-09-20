Mercedes ging auf Autobahn in Flammen auf

40-Jähriger in Linzer Volksgarten ausgeraubt
Täter kam mit Fahrrad
Freitagabend fing ein Auto auf der Mühlkreisautobahn A 7 bei Linz Feuer. Der Lenker bemerkte einen Knall und stoppte sein Fahrzeug. Kurze Zeit später stand der Mercedes schon in Vollbrand.
Der 62-Jährige aus St. Konrad war am Freitag gegen 21.25 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mühlkeisautobahn A7 Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Einhausung Niedernhart hörte er einen Knall und stoppte daraufhin sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen.
Keinen Moment zu früh, denn als der 62-Jährige aus dem Wagen ausgestiegen war, bemerkte er schon Flammen unter seinem Fahrzeug. Wenige Minuten später stand das Auto in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Linz rückte zu Löscharbeiten an, währenddessen wurde der Verkehr über die Wiener Straße abgeleitet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.