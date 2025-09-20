Mercedes ging auf Autobahn in Flammen auf

Keinen Moment zu früh, denn als der 62-Jährige aus dem Wagen ausgestiegen war, bemerkte er schon Flammen unter seinem Fahrzeug. Wenige Minuten später stand das Auto in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Linz rückte zu Löscharbeiten an, währenddessen wurde der Verkehr über die Wiener Straße abgeleitet.