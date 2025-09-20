Projektblockierer: Vogel bremst Bau der Umfahrung

Weitere fünf Hektar Ersatzflächen

„Und das alles wegen ein paar Brutpaaren“, knurrt Bürgermeister Partoll, dem die Richter gerade zusätzliche fünf Hektar Ersatzflächen aufgebrummt haben. Mit den bereits vorhandenen vier macht das neun Hektar Ackerland – also fast schon ein eigenes Kiebitz-Resort mit Freiflugzone. Infrastrukturlandesrat Steinkellner kennt die tierischen Projektbremsen nur zu gut. Auch bei der Regional-Stadtbahn musste er Rücksicht nehmen – auf Vögel, Amphibien, Reptilien, Haselmäuse, Biber und sogar Heuschrecken. Und jetzt flattert ihm der Kiebitz in die Umfahrung.

Trotzdem gibt er sich staatsmännisch: „Die Umfahrung Haid ist ein Schlüsselprojekt, das die Bürger von Verkehr, Stau und Lärm entlasten wird.“ Geplanter Baustart ist 2027.