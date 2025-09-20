Vorteilswelt
Ersatzflächen zu wenig

Projektblockierer: Vogel bremst Bau der Umfahrung

Oberösterreich
20.09.2025 12:55
Der Kiebitz gilt als geschützte Art – für ihn müssen zusätzliche Ersatzflächen geschaffen ...
Der Kiebitz gilt als geschützte Art – für ihn müssen zusätzliche Ersatzflächen geschaffen werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Umfahrung Haid hätte einen wichtigen Schritt geschafft – alle Einsprüche sind vom Tisch. Doch anstatt Jubelstimmung gibt’s neue Hürden: Ein Vogel diktiert die Bedingungen für das Millionenprojekt. Warum FP-Stadtchef Christian Partoll plötzlich mehr über Brutpaare als über Baustart sprechen muss.

Eigentlich könnten sie jetzt alle jubeln, Sektkorken knallen lassen und miteinander anstoßen: Ansfeldens Stadtchef Christian Partoll und Landesrat Günther Steinkellner (beide FPÖ) haben ihren Sieg eingefahren – zumindest vor Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat den UVP-Bescheid für die B 139-Umfahrung Haid bestätigt.

Christian Partoll ärgern die neuen Auflagen.
Christian Partoll ärgern die neuen Auflagen.(Bild: Stadtgemeinde Ansfelden)

Kleiner schwarz-weißer Schatten
Alle Einsprüche? Abgeschmettert. Ein weiterer großer Schritt Richtung Baustart? Abgehakt. Die Ortsdurchfahrt Haid soll endlich entlastet werden, bis zu 80 Prozent weniger Verkehr, weniger Stau, weniger Lärm. Doch die Sonne über Haid wird von einem kleinen, schwarz-weißen Schatten getrübt: dem Kiebitz. Kaum größer als eine Amsel, aber mit erstaunlicher Schlagkraft gegen Millionenprojekte.

Lesen Sie auch:
Projekt Haid
Das unerträglich lange Warten auf die Umfahrung
17.07.2021
Ohne Absiedlung
Baustart für Umfahrung Haid bis spätestens 2015
20.01.2011

Weitere fünf Hektar Ersatzflächen
„Und das alles wegen ein paar Brutpaaren“, knurrt Bürgermeister Partoll, dem die Richter gerade zusätzliche fünf Hektar Ersatzflächen aufgebrummt haben. Mit den bereits vorhandenen vier macht das neun Hektar Ackerland – also fast schon ein eigenes Kiebitz-Resort mit Freiflugzone. Infrastrukturlandesrat Steinkellner kennt die tierischen Projektbremsen nur zu gut. Auch bei der Regional-Stadtbahn  musste er Rücksicht nehmen – auf Vögel, Amphibien, Reptilien, Haselmäuse, Biber und sogar Heuschrecken. Und jetzt flattert ihm der Kiebitz in die Umfahrung.

Trotzdem gibt er sich staatsmännisch: „Die Umfahrung Haid ist ein Schlüsselprojekt, das die Bürger von Verkehr, Stau und Lärm entlasten wird.“ Geplanter Baustart ist 2027.

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Folgen Sie uns auf