Grüne warnen vor krachender Niederlage Tirols

210.000 Menschen wohnen an der Autobahn

Am Donnerstag treffen LH Anton Mattle und Verkehrsminister Peter Hanke mit Tzitzikostas zu einem Verkehrstermin im Landhaus zusammen, danach steht – wie berichtet – die Durchschlagsfeier am Brenner auf dem Programm. LH Mattle will die Gelegenheit nützen, um beim „EU-Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus“ für Verständnis zu werben und einen Verbündeten für die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene zu gewinnen: „210.000 Menschen wohnen in Tirol direkt an einer Autobahn. Deshalb ist die Transitbelastung eine zentrale Frage für unser Land“, betonte LH Mattle im Vorfeld. Er wolle „gemeinsam an neuen Lösungen für die Transitbelastung arbeiten“.