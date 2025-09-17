Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Robert Redford: Ein echter amerikanischer Held

Kolumnen
17.09.2025 18:00
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren Kolumnen fängt sie regelmäßig ein, was unsere Leser bewegt.(Bild: Reinhard Holl, adobe.stock.com, Krone KREATIV)
„Wir stehen vor einer Krise, die ich in meinem Leben nie für möglich gehalten hätte: einem diktatorengleichen Angriff von Präsident Trump auf alles, wofür dieses Land steht. ( . . .) Unsere Toleranz und unser Respekt vor der Wahrheit, unsere heilige Rechtsstaatlichkeit, unsere grundlegende Pressefreiheit und unsere kostbare Meinungsfreiheit – all das wird von einem einzigen Mann bedroht“, schrieb Robert Redford schon 2017. Es schmerzt, dass er noch erleben musste, wie recht er behalten sollte.

Ob als Cowboy, Abenteurer, Romantiker oder tapferer Soldat, Redford schien wie die Verkörperung des blauäugigen Bilderbuch-Amerikaners. Doch in Wahrheit war er so viel mehr. Inbrünstig verteidigte er all das, was sein Land ausmacht, Werte, Freiheit und Demokratie. Eben ein echter Amerikaner durch und durch. Stets blieb er kritisch und wachsam, brachte in vielen Filmen auch die „Schattenseiten der amerikanischen Gesellschaft ans Licht“. Und er setzte sich für den Schutz der Umwelt ein, lange bevor die Klimakleber geboren waren.

„So sieht ein echter amerikanischer Held aus“, meinte gestern der Schauspieler Mark Ruffalo. Und Jane Fonda schrieb: „Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.“

In Redfords Filmen war es oft sein Schweigen, mit dem dieser einzigartige Schauspieler so viel sagen konnte. Für die Demokratie jedoch setzte er immer seine kraftvolle Stimme ein. Dass diese nun schweigt, ist gerade in unserer Zeit ein großer Verlust.

Franziska Trost
