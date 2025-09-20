Die kleine Botin holt sich den Wald ins Haus

Ich achte darauf, nachhaltig geerntetes Moos zu kaufen. Durch die besondere Konservierung bleibt es lange schön, behält die Form und braucht kein Gießen oder sonstige Pflege und wirkt sich positiv auf das Raumklima aus. Es dient als Indikator für die Luftfeuchtigkeit im Raum und trägt auch zu einer angenehmen Akustik bei. Besonders wohltuend sind Moose in Familienräumen oder offenen Wohnbereichen. Durch seine antistatische Eigenschaft zieht es keinen Staub an, ein Segen für Allergiker. Auch Insekten und Schimmel haben darin keine Chance. Moos ist somit ein ideales Naturprodukt für den Innenraum und zum Basteln. Ich habe mir diesmal Mini-Moos-Bilder als kleines Herbst-DIY überlegt. Man braucht Holzringe, ein Stück Karton als Hintergrund und Kleber. Ein Moosbild ist weit mehr als Dekoration. Es ist eine kleine grüne Oase, die den Raum sanft verwandelt.