Die kleine Botin holt sich den Wald ins Haus

Wie ich mir jetzt im Herbst den Wald in den Raum hole. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Wenn der Herbst unüberhörbar an die Tür klopft, dann ist es wieder Zeit für Gemütlichkeit drin. Kerzen, Decken und Samtkissen in gedeckten Farben machen die richtige Stimmung.
Ich liebe es, in dieser Jahreszeit die Natur in den Raum zu holen und dachte dabei gleich an MOOS. Es ist weich, sattgrün und man kann sofort den letzten Waldspaziergang „riechen“. Besonders faszinierend finde ich das „Islandmoos“. Es ist weich, bauschig und dicht,. Es wächst in kühlen Regionen Nordeuropas und wird dort zu einem langlebigen Naturmaterial verarbeitet.
Ich achte darauf, nachhaltig geerntetes Moos zu kaufen. Durch die besondere Konservierung bleibt es lange schön, behält die Form und braucht kein Gießen oder sonstige Pflege und wirkt sich positiv auf das Raumklima aus. Es dient als Indikator für die Luftfeuchtigkeit im Raum und trägt auch zu einer angenehmen Akustik bei. Besonders wohltuend sind Moose in Familienräumen oder offenen Wohnbereichen. Durch seine antistatische Eigenschaft zieht es keinen Staub an, ein Segen für Allergiker. Auch Insekten und Schimmel haben darin keine Chance. Moos ist somit ein ideales Naturprodukt für den Innenraum und zum Basteln. Ich habe mir diesmal Mini-Moos-Bilder als kleines Herbst-DIY überlegt. Man braucht Holzringe, ein Stück Karton als Hintergrund und Kleber. Ein Moosbild ist weit mehr als Dekoration. Es ist eine kleine grüne Oase, die den Raum sanft verwandelt.
