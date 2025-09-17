Starker Rückgang bei Unternehmenspleiten

Eine aktuelle Hochrechnung des KSV1870 zeigt, dass die Unternehmensinsolvenzen im Ländle in den ersten drei Quartalen um 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Der Rückgang fällt im dritten Quartal jedoch schwächer aus als noch im ersten Halbjahr. Während österreichweit ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnet wird, bleibt Vorarlberg damit deutlich unter dem Bundesschnitt. Im Zeitraum Jänner bis September wurden 105 Verfahren gezählt – nach 126 im Vergleichszeitraum 2024. Von den 105 Verfahren wurden 39 Verfahren mangels Vermögen gar nicht erst eröffnet. „Die Zahl der Unternehmenspleiten liegt zwar nach wie vor deutlich unter Vorjahresniveau, allerdings hat sich der Rückgang zuletzt verlangsamt. Damit dürfte die Talsohle erreicht sein“, erklärt Mag. Nathaniel Heinritz, Standortleiter des KSV1870 in Feldkirch.