Das Ziel ist die Champions League

Ländle-Stürmerin Carina Brunold erzielte im Hinspiel – ihrem ersten Auftritt in der Champions League – gleich zwei Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Sieg. „Das war ein super Spiel, besser kann es nicht laufen“, freute sich die Dornbirnerin, die seit Januar 2025 für den Serienmeister aufläuft, sich in kürzester Zeit zur Führungsspielerin entwickelte. „Als ich im Winter gekommen bin, war ich die Neue. Jetzt hat sich meine Rolle verändert, aber die nehme ich an. Ich bin gerne fürs Team da und versuche, den Neuen das Ankommen zu erleichtern und schaue darauf, dass wir alle füreinander da sind. Das war bei mir damals ja auch der Fall“, erzählt Brunold.