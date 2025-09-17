Vorarlberg kassierte zu viel Geld für Sozialfonds

Im Vorarlberger Landhaus wird davon ausgegangen, dass es in den vergangenen Jahren zu einem durchschnittlichen jährlichen Überbezug von rund 300.000 Euro gekommen ist. Das entspreche durchschnittlich rund 1,1 Prozent der Beihilfen, die der Sozialfonds nach dem Gesundheits- und Sozialbereichs-Beihilfengesetz von Bundesebene erhält, hieß es in einer Aussendung des Landes.