ÖFB-Cup auf krone.tv

Sturm gegen Röthis – ab 16.45 Uhr im LIVESTREAM

Fußball National
17.09.2025 06:00
Sturm setzt sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Bischofshofen durch. In Runde zwei geht ...
Sturm setzt sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Bischofshofen durch. In Runde zwei geht es für die Blackies ins Ländle!(Bild: GEPA pictures)

David gegen Goliath in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. Meister Sturm Graz muss auswärts im Ländle ran und gastiert beim Landesligisten aus Röthis. Heute ab 16:45 Uhr übertragen Spiel auf krone.tv oder im Stream auf sportkrone.at. Kommentiert wird das Spiel von Martin Löscher!

Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
