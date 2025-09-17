Schwärzler rauschte souverän ins Achtelfinale
ÖTV-Ass
ÖTV-Ass Joel Schwärzler schlägt beim Heim-Challenger in Bad Waltersdorf bisher ganz stark auf. In der ersten Runde eliminierte der Harder den Ex-Top 100-Spieler Marcel Stebe in zwei Sätzen, nun wartet die Nummer zwei des Turniers.
Ländle-Ass Joel Schwärzler ist ohne Probleme ins Achtelfinale beim Heim-ATP-Challenger in Bad Waltersdorf eingezogen. In der ersten Runde hatte es der Harder mit dem Deutschen Marcel Stebe (ATP-Nr. 445) zu tun, besiegte den Ex-Top 100-Spieler in 1:29 Stunden glatt in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1.
Nun wartet mit dem Tschechen Vit Kopriva (ATP-Nr. 102) die Nummer zwei des Turniers auf Schwärzler (ATP-Nr. 248).
