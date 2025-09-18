Parfümdiebe schlugen in Bregenz zu
Flucht im Transporter
Große Mengen an Parfüm- und Pflegeartikel klauten ein bisher unbekanntes Trio aus einer Parfümerie in der Bregenzer Rathausstraße. Die Männer brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Geschäft ein und flüchteten anschließend in einem dunklen Kleintransporter.
Das Einbrecher-Trio schlug gegen 4 Uhr am Morgen zu. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den Tätern, dem verwendeten Fluchtfahrzeug oder zur Tat machen können.
