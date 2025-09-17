Teile von historischer Stadtmauer entdeckt

I. Bauphase (13. Jahrhundert): Um das ursprüngliche Stadtzentrum rund um die Marktstraße wurde eine Mauer errichtet. Zugänge gab es durch drei Tore: im Westen Richtung Chur, im Osten Richtung Bregenz und im Süden beim Johanniterkloster

II. Bauphase (ab ca.1280): Mit der Errichtung der Schattenburg wurde die Stadt planmäßig um die Neustadt erweitert.

III. Bauphase (ab 1379): Unter Graf Rudolf V. wurde der Bereich bis zur Ill erschlossen und mit einer weiteren Mauer befestigt – die sogenannte Vorstadt entstand.