Einbrecher wurde von Vorarlberger Polizei geweckt

Vorarlberg
18.09.2025 11:15
Böses Erwachen für einen Einbrecher in Langen am Arlberg.
Böses Erwachen für einen Einbrecher in Langen am Arlberg.

Skurril: Ein 32-jähriger Mann aus Marokko brach am Dienstag mehrere Autos in Vorarlberg auf, ehe er sich im Betriebsgebäude eines Unternehmens schlafen legte. Geweckt wurde er dann von der Polizei. 

0 Kommentare

In der Nacht auf Mittwoch begab sich ein 32-jähriger Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit auf den Parkplatz einer Firma in Langen am Arlberg. Dort dürfte er mit einem Pflasterstein die Seitenscheiben von zwei dort geparkten Autos eingeschlagen haben. Anschließend öffnete und durchsuchte er die Autos.

Schlafend im Firmengebäude entdeckt
Danach begab sich der Betrunkene in das unversperrte Firmengebäude und legte sich dort schlafen. Nachdem die Taten bei der Polizeiinspektion Klösterle angezeigt worden waren, schritten die Beamten ein. Sie fanden den Marokkaner schlafend im Firmengebäude an. Er führte noch Diebesgut aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge mit sich.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
kein Artikelbild
Vorarlberg
