Pickerl-Affäre: Pfusch-Mechaniker verurteilt

Schon im Frühjahr war der Betreiber der Dornbirner Prüfhalle zu einer Geldstrafe verurteilt worden, nachdem er zugegeben hatte, bei den Prüfberichten geschummelt und Plaketten auch an Fahrzeuge mit groben Mängeln vergeben zu haben. Dem nun angeklagten Mechaniker konnten im Zuge der Ermittlungen zwei konkrete Fälle von Pfuscherei nachgewiesen werden. Zwar bestritt er im Prozess von den Machenschaften gewusst zu haben: „Ich habe die Fahrzeuge nur repariert.“ Doch nachdem sich ein Kunde wegen des weiter anhaltenden Rauchs nach der Reparatur beschwert hatte, zeigte sich der Pfusch.