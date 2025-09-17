Vorteilswelt
Grobe Mängel

Pickerl-Affäre: Pfusch-Mechaniker verurteilt

Vorarlberg
17.09.2025 14:04
Der Angeklagte soll immer wieder gepfuscht haben.
Der Angeklagte soll immer wieder gepfuscht haben.(Bild: Dorn Chantall)

Als Beitragstäter einer ins Visier der Behörden geratenen Kfz-Prüfhalle in Dornbirn ist ein 55-jähriger Mechaniker im Prozess am Landesgericht Feldkirch schuldig gesprochen worden.

Im Zusammenhang mit der Erstellung falscher Kfz-Prüfberichte und der unrechtmäßigen Vergabe des „Pickerls“ (die „Krone“ berichtete) hat es nun auch einen türkischen Mechaniker erwischt. Laut öffentlicher Anklägerin hatte der in der Türkei gelernte, doch in Österreich nicht als Automechaniker zugelassene Beschuldigte für besagte Werkstätte mindestens zwei Autos unsachgemäß „geflickt“.

Schon im Frühjahr war der Betreiber der Dornbirner Prüfhalle zu einer Geldstrafe verurteilt worden, nachdem er zugegeben hatte, bei den Prüfberichten geschummelt und Plaketten auch an Fahrzeuge mit groben Mängeln vergeben zu haben. Dem nun angeklagten Mechaniker konnten im Zuge der Ermittlungen zwei konkrete Fälle von Pfuscherei nachgewiesen werden. Zwar bestritt er im Prozess von den Machenschaften gewusst zu haben: „Ich habe die Fahrzeuge nur repariert.“ Doch nachdem sich ein Kunde wegen des weiter anhaltenden Rauchs nach der Reparatur beschwert hatte, zeigte sich der Pfusch.

Prüfhalle schon früher ins Visier genommen
Wegen Missbrauch der Amtsgewalt und Betrugs wurde der 55-Jährige zu einer teilbedingten Geldstrafe von 2160 Euro verurteilt. Richterin Franziska Klammer begründete den Schuldspruch: „Der Senat unterstellt Ihnen, gewusst zu haben, dass die Werkstatt zu oft ein Auge zudrückt. Die Mängel müssen ihnen aufgefallen sein. Und Sie haben sich Geld geben lassen, obwohl Sie die Reparatur nicht fachgerecht durchgeführt hatten.“ Der Betrieb war ursprünglich aufgrund der auffallend vielen positiven Prüfberichte ins Visier genommen worden. 

Chantal Dorn
Chantal Dorn
Vorarlberg
