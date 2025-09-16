Vorteilswelt
Manpower gefragt

Aufwendige Rettungsaktion für ausgebüxtes Rind

Vorarlberg
16.09.2025 16:55
Eines der Tiere musste mit Gurten und Seilzug aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden.
Eines der Tiere musste mit Gurten und Seilzug aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden.

Zwei von 66 Rindern der Hensler Alpe in Laterns wollten die Sommerfrische offenbar noch länger auskosten und büxten am Dienstag nach dem Alpabtrieb beim Verladen aus. 

Noch bevor die Landwirte und ihre Helfer reagieren konnten, waren die zwei Tiere mehrere hundert Meter hinab Richtung Frutz gesprungen. Einem der Rinder gelang die Überquerung des Gebirgsbaches und es ist zumindest vorübergehend in Freiheit.

Einige hundert Kilo mussten bergwärts gezogen werden.
Einige hundert Kilo mussten bergwärts gezogen werden.
Das Rind ist wohlauf.
Das Rind ist wohlauf.
Die zwei Tiere hatten offenbar keine große Lust auf eine Fahrt im Transporter.
Die zwei Tiere hatten offenbar keine große Lust auf eine Fahrt im Transporter.

Das zweite Rind hingegen stürzte im felsdurchsetzten Gelände kurz vor dem Bachbett. Das Tier konnte weder vor noch zurück. Gefragt war nun die Manpower der Feuerwehr Laterns sowie einiger weiterer Helfer. Mit Hilfe von Gurten und mittels Seilzug gelang es schließlich, das Rind aus dem unwegsamen Gelände auf die Wiese zu ziehen.

Die gute Nachricht: Das Tier hat die Rettungsaktion gut überstanden und konnte ohne weitere Hilfe zurück zur Straße laufen. Diese Strecke musste es allerdings angeseilt und in Begleitung der Rettungsmannschaft zurücklegen, deren Mitglieder offenbar keine Lust auf eine weitere Verfolgungsjagd hatten.

Vorarlberg
