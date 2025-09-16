Aufwendige Rettungsaktion für ausgebüxtes Rind

Das zweite Rind hingegen stürzte im felsdurchsetzten Gelände kurz vor dem Bachbett. Das Tier konnte weder vor noch zurück. Gefragt war nun die Manpower der Feuerwehr Laterns sowie einiger weiterer Helfer. Mit Hilfe von Gurten und mittels Seilzug gelang es schließlich, das Rind aus dem unwegsamen Gelände auf die Wiese zu ziehen.