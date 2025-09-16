Aufwendige Rettungsaktion für ausgebüxtes Rind

Zwei von 66 Rindern der Hensler Alpe in Laterns wollten die Sommerfrische offenbar noch länger auskosten und büxten am Dienstag nach dem Alpabtrieb beim Verladen aus.
Noch bevor die Landwirte und ihre Helfer reagieren konnten, waren die zwei Tiere mehrere hundert Meter hinab Richtung Frutz gesprungen. Einem der Rinder gelang die Überquerung des Gebirgsbaches und es ist zumindest vorübergehend in Freiheit.
Das zweite Rind hingegen stürzte im felsdurchsetzten Gelände kurz vor dem Bachbett. Das Tier konnte weder vor noch zurück. Gefragt war nun die Manpower der Feuerwehr Laterns sowie einiger weiterer Helfer. Mit Hilfe von Gurten und mittels Seilzug gelang es schließlich, das Rind aus dem unwegsamen Gelände auf die Wiese zu ziehen.
Die gute Nachricht: Das Tier hat die Rettungsaktion gut überstanden und konnte ohne weitere Hilfe zurück zur Straße laufen. Diese Strecke musste es allerdings angeseilt und in Begleitung der Rettungsmannschaft zurücklegen, deren Mitglieder offenbar keine Lust auf eine weitere Verfolgungsjagd hatten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.