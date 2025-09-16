Polizei warnt vor Anrufen von falschen Kollegen

Tipps der Polizei

Dubiose Anrufe sollten umgebend beendet werden. Andernfalls könnte man nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit fragen. Wer in Sorge ist, sollte die Angehörigen anrufen, um zu fragen, ob es wirklich einen Unfall gegeben hat. Weiters sei es sinnvoll, Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche zu informieren und die örtliche Polizei unter der bekannten Rufnummer zu verständigen.