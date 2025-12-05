VIPs im Einsatz: Spaß, Emotionen & starke Stimmen

Im Prater trafen sich Promis zum Punsch ausschenken und sammelten Spenden für den Verein „Wider die Gewalt“. Beim Eisstockschießen zeigten Marika Lichter & Co. vollen Einsatz: Während manche routiniert trafen, mussten sich andere erst mit den Grundzügen vertraut machen. Am Ende zählte aber: gemeinsam Gutes tun und ein Zeichen gegen Gewalt setzen.