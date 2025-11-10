Doppel-Olympiasiegerin lässt die Hose runter

„Photoshooting for @espritdnes“, schreibt Ledecka neben ein Fotos für das Mode-Label. Es zeigt die Ski- und Snowboard-Legende von hinten, in einer kurzen Jeans und in schwarzen Schuhen – ohne Shirt. Die weiteren Fotos verraten mehr. Denn da ließ Ledecka tatsächlich die Hose runter – sowie sie das im übertragenen Sinne auch stets auf den Weltcup-Pisten gemacht hat!