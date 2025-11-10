Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexy Werbe-Auftritt

Doppel-Olympiasiegerin lässt die Hose runter

Ski Alpin
10.11.2025 18:52
Ester Ledecka schrieb Sportgeschichte.
Ester Ledecka schrieb Sportgeschichte.(Bild: Krone KREATIV/AFP, Instagram (Ester Ledecka, Esprit))

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang schrieb Ester Ledecka 2018 Sportgeschichte. Kurz vor den Spielen in Mailand und Cortina lässt die 30-jährige Tschechin für ihren Werbepartner jetzt die Hose runter.

0 Kommentare

„Photoshooting for @espritdnes“, schreibt Ledecka neben ein Fotos für das Mode-Label. Es zeigt die Ski- und Snowboard-Legende von hinten, in einer kurzen Jeans und in schwarzen Schuhen – ohne Shirt. Die weiteren Fotos verraten mehr. Denn da ließ Ledecka tatsächlich die Hose runter – sowie sie das im übertragenen Sinne auch stets auf den Weltcup-Pisten gemacht hat!

„Weltweites Phänomen“
„Ester Ledecka ist ein weltweites Phänomen“, heißt es auf dem Social-Media-Kanal von „Esprit“. „Sie kann WM-Rennen auf Skiern und auf dem Snowboard gewinnen. Als erste Sportlerin der Welt gewann sie in der vergangenen Wintersaison drei Medaillen bei zwei Weltmeisterschaften.“ Dazu kam das olympische Doppel-Gold 2018 im Super-G auf Skiern und im Parallel-RTL auf dem Snowboard.

Bitter: Bei den Spielen in Mailand und Cortina wird ihr die Titelverteidigung aus Termingründen nicht gelingen. Denn das Programm stellt die 30-Jährige am 8. Februar vor ein unlösbares Problem, da mit Cortina d‘Ampezzo für die Abfahrt und Livigno für den Snowboard-Event die beiden Schauplätze rund vier Autostunden voneinander entfernt sind.

(Bild: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Ledecka hat sich für ein Antreten im Parallel-Riesentorlauf der Snowboarderinnen und gegen die zeitgleich angesetzte alpine Ski-Abfahrt entschieden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Ski Alpin
Sexy Werbe-Auftritt
Doppel-Olympiasiegerin lässt die Hose runter
Knie kaputt
Kreuzbandriss-Drama! Slalom-Ass verpasst Olympia
Krone Plus Logo
Abschied aus Graz
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
Jetzt ist es fix
Levi kommt zu früh! Hirscher verschiebt Comeback
Krone Plus Logo
Quarterlife Crisis
Von der Skihalle in Dubai zu Olympia nach Cortina

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf