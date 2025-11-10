Doppel-Olympiasiegerin lässt die Hose runter

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang schrieb Ester Ledecka 2018 Sportgeschichte. Kurz vor den Spielen in Mailand und Cortina lässt die 30-jährige Tschechin für ihren Werbepartner jetzt die Hose runter.
„Photoshooting for @espritdnes“, schreibt Ledecka neben ein Fotos für das Mode-Label. Es zeigt die Ski- und Snowboard-Legende von hinten, in einer kurzen Jeans und in schwarzen Schuhen – ohne Shirt. Die weiteren Fotos verraten mehr. Denn da ließ Ledecka tatsächlich die Hose runter – sowie sie das im übertragenen Sinne auch stets auf den Weltcup-Pisten gemacht hat!
„Weltweites Phänomen“
„Ester Ledecka ist ein weltweites Phänomen“, heißt es auf dem Social-Media-Kanal von „Esprit“. „Sie kann WM-Rennen auf Skiern und auf dem Snowboard gewinnen. Als erste Sportlerin der Welt gewann sie in der vergangenen Wintersaison drei Medaillen bei zwei Weltmeisterschaften.“ Dazu kam das olympische Doppel-Gold 2018 im Super-G auf Skiern und im Parallel-RTL auf dem Snowboard.
Bitter: Bei den Spielen in Mailand und Cortina wird ihr die Titelverteidigung aus Termingründen nicht gelingen. Denn das Programm stellt die 30-Jährige am 8. Februar vor ein unlösbares Problem, da mit Cortina d‘Ampezzo für die Abfahrt und Livigno für den Snowboard-Event die beiden Schauplätze rund vier Autostunden voneinander entfernt sind.
Ledecka hat sich für ein Antreten im Parallel-Riesentorlauf der Snowboarderinnen und gegen die zeitgleich angesetzte alpine Ski-Abfahrt entschieden.
