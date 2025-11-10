Köln: Mann tötet Mitpatienten auf Intensivstation

Ist der Täter schuldfähig?

Die Ermittlungen zeigen: Der Tatverdächtige handelte möglicherweise in einem Alkoholdelirium. Dieser Zustand kann lebensbedrohlich sein und tritt für gewöhnlich nach einem langen Alkoholmissbrauch an. Ein Alkoholdelirium äußert sich durch Zittern, Schlafstörungen, Angst, Unruhe und Verwirrung. Auch Halluzinationen oder Psychosen sind möglich. Der Zustand des Mord-Verdächtigen bei der Tat kann dazu führen, dass er als schuldunfähig eingestuft wird, was sich auf das Ausmaß seiner Strafe auswirken könnte.