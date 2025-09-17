Nach CL-Blamage: Trainer in der Nacht gefeuert

Nach 2:0-Führung noch verloren

Das Aus für Lage kam nach der 2:3-Heimpleite in der Champions League gegen Qarabağ. Dabei lag Benfica nach Treffern von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) bereits 2:0 in Führung. Doch die Gäste aus Aserbaidschan drehten die Partie durch Leandro Andrade (30.), Camilo Durán (48.) und Oleksiy Kashchuk (86.) noch um.