Nach CL-Blamage: Trainer in der Nacht gefeuert

Nach der Blamage in der Champions League gegen Qarabağ Ağdam (2:3) hat Benfica Lissabon noch in der Nacht Trainer Bruno Lage gefeuert. Laut mehreren Medienberichten soll nun Star-Trainer José Mourinho den portugiesischen Top-Klub übernehmen.
Klub-Präsident Rui Costa bestätigte in der Nacht auf Mittwoch die sofortige Auflösung des Vertrags mit Trainer Bruno Lage. „Es ist Zeit für eine Veränderung“, erklärte der Vereinsboss. Noch vor dem Wochenende soll ein neuer Coach präsentiert werden.
Portugiesische Medien berichten übereinstimmend von fortgeschrittenen Gesprächen mit José Mourinho. Eine Einigung mit dem Rekordmeister könnte demnach kurzfristig erfolgen. Mourinho war erst vor wenigen Wochen bei Fenerbahçe freigestellt worden und strebt einen raschen Wiedereinstieg an.
Für den „Special One“ wäre es eine Rückkehr zu alten Wurzeln: Bereits zu Beginn seiner Karriere arbeitete er kurzzeitig bei Benfica, ehe er mit dem FC Porto sensationell die Champions League gewann und international durchstartete.
Historische Niederlage als Auslöser
Ein Ergebnis mit Seltenheitswert: Erst zum 51. Mal in der Geschichte des Wettbewerbs wurde ein Zwei-Tore-Rückstand innerhalb der regulären Spielzeit noch in einen Sieg verwandelt.
Nach 2:0-Führung noch verloren
Das Aus für Lage kam nach der 2:3-Heimpleite in der Champions League gegen Qarabağ. Dabei lag Benfica nach Treffern von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) bereits 2:0 in Führung. Doch die Gäste aus Aserbaidschan drehten die Partie durch Leandro Andrade (30.), Camilo Durán (48.) und Oleksiy Kashchuk (86.) noch um.
Mourinho zurück in Lissabon? Es könnte schnell gehen ...
