Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutter schritt ein

Angriff auf Mädchen (5): Suche nach jungem Wolf

Ausland
16.09.2025 17:54
Es soll sich um ein Jungtier handeln, das seine Scheu gegenüber Menschen verloren hat. ...
Es soll sich um ein Jungtier handeln, das seine Scheu gegenüber Menschen verloren hat. Symbolbild(Bild: Andreas Rose)

Ein Wolf hat vergangenen Freitag in der Nähe des Urlaubsortes Neos Marmaras auf der Halbinsel Chalkidiki ein fünfjähriges Kind verletzt. Seitdem läuft die fieberhafte Suche nach dem Tier. 

0 Kommentare

Die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete, der Wolf habe die Fünfjährige gebissen und gekratzt. Dann soll die Mutter des Mädchens das Tier erfolgreich verscheucht haben.

Das Kind, das aus Serbien stammt und in Griechenland auf Urlaub war, wurde nicht schwer verletzt.

Zitat Icon

Wir raten den Menschen in Neos Marmaras, nach Einbruch der Dunkelheit und am frühen Morgen nicht mit Hunden oder Kindern herumzulaufen.

Iason Bantios, Sprecher der Tierschutzorganisation Callisto

Kameras aufgestellt
Iason Bantios, Sprecher der Tierschutzorganisation Callisto, sagte, seine Organisation habe in der Umgebung Kameras aufgestellt, um den Wolf aufzuspüren.

Man stehe zudem mit den Behörden in Kontakt, um zu klären, was mit dem Tier passieren solle. Nach Angaben der Tierschützer gibt es auf Chalkidiki sowohl Wölfe als auch Schakale.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf