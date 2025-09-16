Mutter schritt ein
Angriff auf Mädchen (5): Suche nach jungem Wolf
Ein Wolf hat vergangenen Freitag in der Nähe des Urlaubsortes Neos Marmaras auf der Halbinsel Chalkidiki ein fünfjähriges Kind verletzt. Seitdem läuft die fieberhafte Suche nach dem Tier.
Die griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete, der Wolf habe die Fünfjährige gebissen und gekratzt. Dann soll die Mutter des Mädchens das Tier erfolgreich verscheucht haben.
Das Kind, das aus Serbien stammt und in Griechenland auf Urlaub war, wurde nicht schwer verletzt.
Wir raten den Menschen in Neos Marmaras, nach Einbruch der Dunkelheit und am frühen Morgen nicht mit Hunden oder Kindern herumzulaufen.
Iason Bantios, Sprecher der Tierschutzorganisation Callisto
Kameras aufgestellt
Iason Bantios, Sprecher der Tierschutzorganisation Callisto, sagte, seine Organisation habe in der Umgebung Kameras aufgestellt, um den Wolf aufzuspüren.
Man stehe zudem mit den Behörden in Kontakt, um zu klären, was mit dem Tier passieren solle. Nach Angaben der Tierschützer gibt es auf Chalkidiki sowohl Wölfe als auch Schakale.
