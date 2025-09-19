Vorteilswelt
Handball-Derby

Verlieren verboten im Duell der „Lieblingsgegner“

Steiermark
19.09.2025 11:00
(Bild: GEPA)

Kein steirisches Handball-Duell gab es in den letzten drei Jahren häufiger als das Derby zwischen HSG Graz und der Lipizzanerheimat. Beide Mannschaften starteten mit großen Erwartungen in die Saison, im direkten Duell geht es jetzt schon um viel. Am Freitag, 19 Uhr auch live bei sportkrone.at!

Am Freitag treffen sie um 19 Uhr im Raiffeisen Sportpark wieder einmal aufeinander – die beiden „Lieblingsgegner“ HSG Graz und HSG Lipizzanerheimat. In den vergangenen drei Jahren spielten die beiden steirischen Handball-Mannschaften zwölfmal gegeneinander, weil sie nach der Hauptrunde dreimal in Folge gemeinsam in die Abstiegsrunde mussten.

Graz für Weststeirer zuletzt uneinnehmbar
„Insgesamt haben wir aber die Nase vorne“, weiß Michi Schweighofer, Chef der Grazer. Acht der zwölf letzten Duelle konnte sein Team gewinnen, die letzte Heimniederlage datiert gar vom 20. Mai 2023. Deshalb soll auch am Freitag nichts anbrennen.

„Wir hatten ein super Spiel gegen die Fivers und waren in Linz gegen einen sehr starken Gegner über weite Strecken die bessere Mannschaft. Leider haben wir es dort leichtfertig aus der Hand gegeben“, analysiert Schweighofer. Beim Gegner lief es noch bitterer: Gegen Meister Krems und Cupsieger Schwaz verlor die HSG Lipizzanerheimat nur jeweils um ein Tor.

In Linz kassierten die Grazer zuletzt eine Niederlage
In Linz kassierten die Grazer zuletzt eine Niederlage(Bild: GEPA)

Tormann wechselte Fronten
„Ich traue mich keine Prognose abzugeben. Auch weil die Mannschaft in Bärnbach/Köflach ja jedes Jahr neu formiert wird“, so der Grazer Manager, der im Sommer Tormann Jovo Budovic nach zwei Jahren wieder zurück in die Weststeiermark verabschiedete. „Er wirkt dort noch etwas verunsichert.“

Beide Teams würden sich heuer gerne den neuerlichen Gang in die Abstiegsrunde ersparen. „Und das Derby will sowieso jeder gewinnen“, weiß Schweighofer, der dem Gegner einräumt: „Ich hoffe, dass auch Bärnbach/Köflach besser abschneidet als in den letzten Jahren. Aber das dürfen sie gerne erst ab der vierten Runde zeigen.“

Das steirische Derby der dritten HLA-Runde zwischen HSG Graz und HSG Lipizzanerheimat finden Sie ab 19 Uhr im Livestream bei sportkrone.at (Hier geht es zu allen Spielen >>).

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
