Verlieren verboten im Duell der „Lieblingsgegner“

„Wir hatten ein super Spiel gegen die Fivers und waren in Linz gegen einen sehr starken Gegner über weite Strecken die bessere Mannschaft. Leider haben wir es dort leichtfertig aus der Hand gegeben“, analysiert Schweighofer. Beim Gegner lief es noch bitterer: Gegen Meister Krems und Cupsieger Schwaz verlor die HSG Lipizzanerheimat nur jeweils um ein Tor.