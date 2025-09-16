Vorteilswelt
Identität geklärt

Unbekannte Frau aus dem Rhein ist eine Schweizerin

Vorarlberg
16.09.2025 12:25
Bei der Suche nach der Frau waren Polizei und Wasserrettung im Einsatz.
Bei der Suche nach der Frau waren Polizei und Wasserrettung im Einsatz.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Bei jener Frau, die am Montag von einem Fischer leblos im Rhein treibend gefunden wurde, handelt es sich um eine 55-Jährige aus dem Kanton St. Gallen. Die Frau war nach ihrer Rettung aus dem Wasser erfolgreich reanimiert und ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht worden. 

Die 55-Jährige befindet sich nach Angaben der Polizei weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Nach den bisherigen polizeilichen Erhebungen liegen keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern noch an.  

