Transitklage trübt Feier für Durchstich am Brenner

Ärger in Tirol über Skandal-Besuch

Die Freude an der Durchschlagsfeier ist aber nicht gänzlich ungetrübt: Zu wach sind noch die Erinnerungen an den Skandal-Besuch der damaligen EU-Verkehrskommissarin Adina Valean 2020 in Tirol, die sich offen gegen die Transit-Maßnahmen Tirols gestellt hatte. Heute, fünf Jahre später, ist die Stimmung noch schlechter.