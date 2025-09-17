„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“

Ein Bierkistendieb hinterließ in St. Oswald (Oberösterreich) Verwüstung und wütende Partygäste. Die Kisten wurden einfach von der Wiese des Bürgermeisters gestohlen – die Geburtstagsgesellschaft macht sich nun auf die Suche nach dem „Täter“.
Kaiser Bier oder Freistädter? „Das ist bei unserer Freundesrunde immer ein Diskussionsthema. Drum haben wir den Dreier mit Kisten vom Kaiser Bier und den Nuller mit Freistädtern aufgebaut“, erzählt Veronika Seiringer.
Die Mühlviertlerin hat sich zum 30. Geburtstag eines Freundes etwas Besonderes einfallen lassen – und ist nun wütend, genervt und sauer. „So was macht man einfach nicht. Simon hat sich voll über unser Kunstwerk gefreut, und jetzt ist die eine Hälfte kaputt und die andere gestohlen.“
Von der Wiese des Bürgermeisters gestohlen
Eine Konstruktion aus Bierkisten, die die Geburtstagszahl 30 darstellt, wurde in Maierhöfen in St. Oswald bei Freistadt auf der Wiese des Bürgermeisters aufgebaut. „Die hat mein Freund gepachtet. Also im Prinzip ist es ein privates Grundstück, aber halt direkt neben der Bundesstraße. Als Täter kommen also echt viele infrage. Vielleicht war es auch einfach ein Besoffener“, meint Seiringer.
Der Bierkistendieb kann sich 66 Euro Pfand einstreifen – ein Betrag, den die Freunde des Jubilars zahlen werden müssen, denn die Kisten wurden von einer Brauerei geliehen und müssten in einer Woche wieder zurückgegeben werden. „Vielleicht zeigt der Täter ja Reue“, hoffen die Freunde auf ein Happy End.
