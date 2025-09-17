Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bierkisten gestohlen

„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“

Oberösterreich
17.09.2025 09:00
Die roten Bierkisten wurden zerstört, die grünen gestohlen – der Wert des Pfands beträgt 66 ...
Die roten Bierkisten wurden zerstört, die grünen gestohlen – der Wert des Pfands beträgt 66 Euro.(Bild: Veronika Seilinger)

Ein Bierkistendieb hinterließ in St. Oswald (Oberösterreich) Verwüstung und wütende Partygäste. Die Kisten wurden einfach von der Wiese des Bürgermeisters gestohlen – die Geburtstagsgesellschaft macht sich nun auf die Suche nach dem „Täter“.

0 Kommentare

Kaiser Bier oder Freistädter? „Das ist bei unserer Freundesrunde immer ein Diskussionsthema. Drum haben wir den Dreier mit Kisten vom Kaiser Bier und den Nuller mit Freistädtern aufgebaut“, erzählt Veronika Seiringer.

Die Mühlviertlerin hat sich zum 30. Geburtstag eines Freundes etwas Besonderes einfallen lassen – und ist nun wütend, genervt und sauer. „So was macht man einfach nicht. Simon hat sich voll über unser Kunstwerk gefreut, und jetzt ist die eine Hälfte kaputt und die andere gestohlen.“

Lesen Sie auch:
Der Dosenabsatz sinkt – schuld ist das Pfand, so die Brauereien.
Umsatz bricht ein
Bierbrauer bleiben auf ihren Dosen sitzen
16.09.2025

Von der Wiese des Bürgermeisters gestohlen
Eine Konstruktion aus Bierkisten, die die Geburtstagszahl 30 darstellt, wurde in Maierhöfen in St. Oswald bei Freistadt auf der Wiese des Bürgermeisters aufgebaut. „Die hat mein Freund gepachtet. Also im Prinzip ist es ein privates Grundstück, aber halt direkt neben der Bundesstraße. Als Täter kommen also echt viele infrage. Vielleicht war es auch einfach ein Besoffener“, meint Seiringer.

Zitat Icon

Als Täter kommen also echt viele infrage. Vielleicht war es auch einfach ein Besoffener.

Veronika Seiringer

Der Bierkistendieb kann sich 66 Euro Pfand einstreifen – ein Betrag, den die Freunde des Jubilars zahlen werden müssen, denn die Kisten wurden von einer Brauerei geliehen und müssten in einer Woche wieder zurückgegeben werden. „Vielleicht zeigt der Täter ja Reue“, hoffen die Freunde auf ein Happy End.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
221.193 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
126.743 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
114.424 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2936 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1786 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Oberösterreich
Bierkisten gestohlen
„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“
Krone Plus Logo
Kritik an neuem Gesetz
Keine Leine, Beißkorb: Sind 200 € Strafe zu viel?
Krone Plus Logo
Kurioses „Schlupfloch“
200 km/h: Warum dieser Raser den Pkw behalten darf
Festnahmen
Frauen-Trio war in Geschäften auf Beutezug
Krone Plus Logo
89,54 cm pures Glück
Erstmals stemmte ein Österreicher diesen Pokal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf