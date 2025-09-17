„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“

Von der Wiese des Bürgermeisters gestohlen

Eine Konstruktion aus Bierkisten, die die Geburtstagszahl 30 darstellt, wurde in Maierhöfen in St. Oswald bei Freistadt auf der Wiese des Bürgermeisters aufgebaut. „Die hat mein Freund gepachtet. Also im Prinzip ist es ein privates Grundstück, aber halt direkt neben der Bundesstraße. Als Täter kommen also echt viele infrage. Vielleicht war es auch einfach ein Besoffener“, meint Seiringer.