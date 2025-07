Zahl der unbesetzten Kassenstellen steigt weiter

Dermatologie-Stellen: 50 Versuche, kein Erfolg

Ein besonders deutliches Beispiel für die angespannte Lage ist die Kassenstelle für Dermatologie in Neusiedl am See, die nun bereits zum 50. Mal ausgeschrieben wurde – erneut ohne Ergebnis. In Oberpullendorf war eine weitere Hautarztstelle zum 18. Mal vakant – wieder ohne Bewerber. Auch die Gynäkologie-Stelle in Großpetersdorf bleibt unbesetzt, trotz 20 Ausschreibungsversuchen. „Gerade in gewissen Fächern wie der Dermatologie ist es besonders schwierig, Ärzte zu finden“, erklärt Dr. Christian Toth, Präsident der Ärztekammer Burgenland. „Im Vergleich zu anderen Bundesländern liegt das Honorar für Kassenärzte im Burgenland zum Teil bis zu 30 Prozent niedriger.“