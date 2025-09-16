„Gmahde Wiesn“ für Herbert K.?

ANDERERSEITS stellt sich nun wirklich langsam die Frage, ob diese Verlierer-Koalition die Republik vollends in den Ruin führen soll, nur um bis zum letzten Tag der Legislaturperiode ausdienen zu dürfen. Mutlos und planlos scheint sie von einem Reformstau in den nächsten zu stolpern. Auch ist unklar, wie lange die einzelnen Koalitionspartner ihren Niedergang ohne interne Revolten aushalten werden.