„Gmahde Wiesn“ für Herbert K.?

Die letzte Nationalratswahl ist nun bereits fast ein Jahr her und nach einem halben Jahr einigermaßen chaotischer Koalitionsverhandlungen erfreut sich die Republik bereits ein weiteres halbes Jahr der ziemlich glücklosen Dreier-Koalition von Türkis, Rot und Pink.
Und dieser wird von den Meinungsforschern ein trauriges Zeugnis ausgestellt: Kaum dass sie zu dritt noch über eine Mehrheit in der Wählerschaft verfügt, wohingegen die blaue Oppositionspartei einen Höhenflug nach dem anderen hinlegt. Und deren Chef Herbert K. führt seltsamerweise auch souverän in der Kanzlerfrage – obwohl er nach Ansicht seiner Kritiker angeblich kein Sympathieträger ist.
EINERSEITS werden nun die immer spärlicher werdenden Anhänger der Regierungsparteien einwenden, dass Umfragen nur Umfragen seien und die nächsten Nationalratswahlen erst in vier Jahren anstünden.
ANDERERSEITS stellt sich nun wirklich langsam die Frage, ob diese Verlierer-Koalition die Republik vollends in den Ruin führen soll, nur um bis zum letzten Tag der Legislaturperiode ausdienen zu dürfen. Mutlos und planlos scheint sie von einem Reformstau in den nächsten zu stolpern. Auch ist unklar, wie lange die einzelnen Koalitionspartner ihren Niedergang ohne interne Revolten aushalten werden.
Für Herbert K. scheint der Weg in das Bundeskanzleramt jedenfalls nach wie vor offen zu stehen. Ob er es besser machen kann, wird man sehen. Schlechter mit Sicherheit nicht.
