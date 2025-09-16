Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

„Gmahde Wiesn“ für Herbert K.?

Kolumnen
16.09.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Die letzte Nationalratswahl ist nun bereits fast ein Jahr her und nach einem halben Jahr einigermaßen chaotischer Koalitionsverhandlungen erfreut sich die Republik bereits ein weiteres halbes Jahr der ziemlich glücklosen Dreier-Koalition von Türkis, Rot und Pink.

Und dieser wird von den Meinungsforschern ein trauriges Zeugnis ausgestellt: Kaum dass sie zu dritt noch über eine Mehrheit in der Wählerschaft verfügt, wohingegen die blaue Oppositionspartei einen Höhenflug nach dem anderen hinlegt. Und deren Chef Herbert K. führt seltsamerweise auch souverän in der Kanzlerfrage – obwohl er nach Ansicht seiner Kritiker angeblich kein Sympathieträger ist.

EINERSEITS werden nun die immer spärlicher werdenden Anhänger der Regierungsparteien einwenden, dass Umfragen nur Umfragen seien und die nächsten Nationalratswahlen erst in vier Jahren anstünden.

ANDERERSEITS stellt sich nun wirklich langsam die Frage, ob diese Verlierer-Koalition die Republik vollends in den Ruin führen soll, nur um bis zum letzten Tag der Legislaturperiode ausdienen zu dürfen. Mutlos und planlos scheint sie von einem Reformstau in den nächsten zu stolpern. Auch ist unklar, wie lange die einzelnen Koalitionspartner ihren Niedergang ohne interne Revolten aushalten werden.

Für Herbert K. scheint der Weg in das Bundeskanzleramt jedenfalls nach wie vor offen zu stehen. Ob er es besser machen kann, wird man sehen. Schlechter mit Sicherheit nicht.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
