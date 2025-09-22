Tanz Linz: Shakespeares Traum auf dem Raster

Wie ein Computerspiel kommt das neue Tanzstück „Shakespeare’s Dream“ daher. Die Figuren gehören sowohl in die Zeit des Dichters als auch in die Zukunft. Es geht am Schluss um Mord und Totschlag – und um die märchenhafte Fortführung einer endlosen Geschichte. Eine interessante Produktion des Russen Andrey Kaydanovskiy für das Ensemble Tanz Linz im Musiktheater.