Brennende Elektroautos stressten die Feuerwehren

In Hörsching (OÖ) brannten am späten Sonntagabend auf dem Verkaufsplatz eines Autohändlers drei Autos, zwei davon waren „Stromer“. Zwei Feuerwehren standen im Löscheinsatz, der aufgrund der extrem heißen Akkus gar nicht einfach war.
Die Feuerwehr wurde am späten Sonntagabend mit dem Einsatzbegriff „Brand Pkw im Freien“ auf den Verkaufsplatz eines Autohändlers im Gemeindegebiet von Hörsching alarmiert. Eine weitere Feuerwehr wurde gleich zu Beginn zur Unterstützung angefordert, weil bereits drei Fahrzeuge in Flammen standen. Ein Akku konnte nicht vollständig gelöscht werden, weil er so heiß war. Es wurde ein spezielles Löschbecken benötigt, um sicherzustellen, dass der Akku nicht wieder zu brennen beginnt.
Übergreifen der Flammen verhindert
Der Brand konnte dann so weit in Schach gehalten werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere abgestellte Fahrzeuge erfolgreich verhindert werden konnte. Nach einem umfassenden Löschangriff konnte dann rasch „Brand aus“ gegeben werden.
