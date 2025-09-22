Brennende Elektroautos stressten die Feuerwehren

Die Feuerwehr wurde am späten Sonntagabend mit dem Einsatzbegriff „Brand Pkw im Freien“ auf den Verkaufsplatz eines Autohändlers im Gemeindegebiet von Hörsching alarmiert. Eine weitere Feuerwehr wurde gleich zu Beginn zur Unterstützung angefordert, weil bereits drei Fahrzeuge in Flammen standen. Ein Akku konnte nicht vollständig gelöscht werden, weil er so heiß war. Es wurde ein spezielles Löschbecken benötigt, um sicherzustellen, dass der Akku nicht wieder zu brennen beginnt.