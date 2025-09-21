Vorteilswelt
Schwer verletzt

Bub (5) lief auf Straße, wurde von Auto erfasst

Oberösterreich
21.09.2025 18:21
Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Linz geflogen. (Symbolfoto)
Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Linz geflogen. (Symbolfoto)(Bild: P. Huber)

Schlimmer Unfall am Sonntagnachmittag in der kleinen Mühlviertler Gemeinde Unterweißenbach. Ein fünfjähriger Bub soll plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen sein und wurde vom Auto einer 23-Jährigen erfasst. Das Kind wurde erheblich verletzt.

0 Kommentare

Die 23-Jährige aus Altenfelden war am Sonntag mit ihrem PKW gegen 14.15 Uhr gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Freund im Ortsgebiet Hackstock, Gemeinde Unterweißenbach, Richtung Dauerbach unterwegs. Laut Angaben der 23-Jährigen soll plötzlich ein Kind mit einem Becher in der Hand über die Fahrbahn gelaufen.

Mit Rettungsheli nach Linz
Trotz Vollbremsung wurde der fünfjährige einheimische Bub vom PKW erfasst. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf