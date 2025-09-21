Bub (5) lief auf Straße, wurde von Auto erfasst

Die 23-Jährige aus Altenfelden war am Sonntag mit ihrem PKW gegen 14.15 Uhr gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Freund im Ortsgebiet Hackstock, Gemeinde Unterweißenbach, Richtung Dauerbach unterwegs. Laut Angaben der 23-Jährigen soll plötzlich ein Kind mit einem Becher in der Hand über die Fahrbahn gelaufen.