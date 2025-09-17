Das beste Olivenpesto und eine falsche Tarte-Tatin

Der frische Salat mit Paradeiser-Raritäten passt einfach perfekt zum cremigen Olivenpesto, das Peter heute zubereitet. Leichte Küche kann so frisch und köstlich sein. Die Wassermelone und die cremige Burrata im Salat, bringen einen zusätzlichen Frischekick. Dazu gibt es eine falsche Tarte Tartin (original eine verkehrt gebackene Apfel-Tarte). Peter kreiert seine Tarte Tartin mit Zucchini, Tomaten und Kräutern. Ein wahres Gaumengedicht!