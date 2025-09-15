Liebesbetrüger zockte Tirolerin zwei Jahre lang ab

Doch keine Bergung von Dahlmeiers Leiche
Böses Erwachen für eine 48-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land: Die Frau fiel auf einen Love Scam – zu Deutsch: Liebesbetrug – herein. Hingehalten von Heiratsversprechungen, überwies sie zwei Jahre lang immer wieder Geld, insgesamt mehr als 100.000 Euro.
Die Einheimische stand laut Polizei über Nachrichtenplattformen im Kontakt mit dem Täter oder den Tätern, deren wahre Identität bislang unbekannt ist. Immer wieder versprach ihre „große Liebe“, sie zu heiraten und bat um Geld, das natürlich zurückgezahlt werde.
So überwies die 48-Jährige über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt mehr als hunderttausend Euro in Kryptowährung, ehe der Betrug schließlich aufflog. Nun ermittelt die Polizei.
