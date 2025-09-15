Abgängiger Heimbewohner (86) von Hund gefunden

Einen glücklichen Ausgang nahm eine Suchaktion am Sonntag in Innsbruck. Ein 86-Jähriger war aus einem Wohn- und Pflegeheim verschwunden. Die Diensthundestreife der Polizei nahm seine Fährte auf.
Eine Pflegerin des Heims meldete gegen 16.45 Uhr, dass der 86-Jährige mit mehreren Vorerkrankungen seit geraumer Zeit abgängig sei. Der Mann hatte das Gebäude vor geraumer Zeit verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Die Polizei Hötting setzte daraufhin eine Fahndung in Gang und überprüfte zunächst, ob sich der Senior an für ihn relevanten Orten aufhielt.
Senior lag im Wald auf dem Boden
Als der Mann dort nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Suche mit der Diensthundestreife aufgenommen. Ein Tier nahm schließlich die Fährte des Vermissten auf und fand diesen in einem Waldstück am Boden liegend. Der Mann trug nur leichte Kleidung.
Die Polizisten leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde der 86-Jährige an die Rettung übergeben und in die Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.