F-16 Kampfjets jagten Russen-Drohne an der Donau

Nachdem mit Polen zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ein NATO-Staat russische Drohnen abgeschossen hat, will einfach keine Ruhe einkehren. In der vergangenen Nacht war nun die rumänische Luftwaffe aufgrund einer Drohne aus dem Aggressor-Staat im Einsatz.
Zwei F-16-Kampfjets hätten das feindliche Fluggerät verfolgt, bis es 50 Minuten später den rumänischen Luftraum verlassen habe, erklärte die rumänische Außenministerin Toiu Oana auf „X“. Auch zwei verbündete deutsche Eurofighter hätten die Lage in der Luft überwacht.
„Zwar waren die Menschen in Rumänien nie in Gefahr, aber solche Aktionen Russlands sind inakzeptabel und rücksichtslos“, zeigte sich die Politikerin aufgebracht.
Das Land verurteilt Moskaus Verhalten und werde alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Sicherheit und Souveränität ergreifen. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Partnern und Verbündeten in der EU und der NATO hinsichtlich der Provokationen Russlands, einschließlich der jüngsten“, versicherte sie.
Verteidigungsminister: Wollten Drohne schon abschießen
Die Kampfjets hätten die Drohne zwar nicht vom Himmel geholt, teilte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu mit. Sie seien jedoch „kurz davor gewesen“. Jedenfalls hätten die Piloten die volle Befugnis gehabt, „bei Bedarf das Feuer zu eröffnen“. Das Flugobjekt sei aus dem ukrainischen Luftraum gekommen und dann wieder dorthin zurückgekehrt.
Tusk: „Schwerste Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg“
In der Nacht auf Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils Hunderte Kilometer weit in den Luftraum des EU- und NATO-Landes Polen eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgeschossen. Polen und andere NATO-Länder verurteilten die Vorfälle als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis.
Ministerpräsident Donald Tusk sprach im Parlament von der schwersten Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch der Experte Oberst Markus Reisner warnt: Es handelte sich dabei wohl nicht um einen Navigationsfehler oder technische Defekte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.