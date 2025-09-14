F-16 Kampfjets jagten Russen-Drohne an der Donau

Verteidigungsminister: Wollten Drohne schon abschießen

Die Kampfjets hätten die Drohne zwar nicht vom Himmel geholt, teilte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu mit. Sie seien jedoch „kurz davor gewesen“. Jedenfalls hätten die Piloten die volle Befugnis gehabt, „bei Bedarf das Feuer zu eröffnen“. Das Flugobjekt sei aus dem ukrainischen Luftraum gekommen und dann wieder dorthin zurückgekehrt.