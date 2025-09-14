Vorteilswelt
Neue Eskalation

F-16 Kampfjets jagten Russen-Drohne an der Donau

Außenpolitik
14.09.2025 11:34
Eine russische Drohne verletzte den rumänischen Luftraum – schnell waren zwei F-16-Kampfjets zur ...
Eine russische Drohne verletzte den rumänischen Luftraum – schnell waren zwei F-16-Kampfjets zur Stelle.(Bild: jon anders wiken stock.adobe)

Nachdem mit Polen zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ein NATO-Staat russische Drohnen abgeschossen hat, will einfach keine Ruhe einkehren. In der vergangenen Nacht war nun die rumänische Luftwaffe aufgrund einer Drohne aus dem Aggressor-Staat im Einsatz.

Zwei F-16-Kampfjets hätten das feindliche Fluggerät verfolgt, bis es 50 Minuten später den rumänischen Luftraum verlassen habe, erklärte die rumänische Außenministerin Toiu Oana auf „X“. Auch zwei verbündete deutsche Eurofighter hätten die Lage in der Luft überwacht.

„Zwar waren die Menschen in Rumänien nie in Gefahr, aber solche Aktionen Russlands sind inakzeptabel und rücksichtslos“, zeigte sich die Politikerin aufgebracht.

Das Land verurteilt Moskaus Verhalten und werde alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Sicherheit und Souveränität ergreifen. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Partnern und Verbündeten in der EU und der NATO hinsichtlich der Provokationen Russlands, einschließlich der jüngsten“, versicherte sie.

Verteidigungsminister: Wollten Drohne schon abschießen
Die Kampfjets hätten die Drohne zwar nicht vom Himmel geholt, teilte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu mit. Sie seien jedoch „kurz davor gewesen“. Jedenfalls hätten die Piloten die volle Befugnis gehabt, „bei Bedarf das Feuer zu eröffnen“. Das Flugobjekt sei aus dem ukrainischen Luftraum gekommen und dann wieder dorthin zurückgekehrt.

Lesen Sie auch:
Ein Kampfflugzeug der polnischen Luftwaffe.
Wegen Angriffsgefahr
Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab
13.09.2025
Krone Plus Logo
Nach Polen-Vorfall
Österreichs Antwort auf die neue Drohnengefahr
13.09.2025

Tusk: „Schwerste Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg“
In der Nacht auf Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils Hunderte Kilometer weit in den Luftraum des EU- und NATO-Landes Polen eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgeschossen. Polen und andere NATO-Länder verurteilten die Vorfälle als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis.

Ministerpräsident Donald Tusk sprach im Parlament von der schwersten Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch der Experte Oberst Markus Reisner warnt: Es handelte sich dabei wohl nicht um einen Navigationsfehler oder technische Defekte.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Ähnliche Themen
Donald Tusk
DonauRumänienRusslandMoskau
NATOLuftwaffe
Eurofighter
Zweiter Weltkrieg
KampfjetDrohneVerteidigungsminister
