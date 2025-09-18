Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“

Marsaglia war bis zu seinem Karriereende 2023 Teamkollege des vor Kurzem in Chile tödlich im Training verunglückten Franzoso. Eine Nachricht, die auch Marsaglia erschüttert hat. Auf Instagram meldet sich der Italiener zu Wort und wählt dabei klare Worte: „Nur langsam finde ich die Worte, für das, was gesehen ist. Und die ersten, die ich sagen will sind Danke und Entschuldigung! Ich muss mich bei dir entschuldigen, bei dir und bei allen Jüngeren“, so der 39-Jährige.